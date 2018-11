Bper: conclusa operazione cessione portafoglio sofferenze

Daniela La Cava 8 novembre 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Bper ha concluso l’operazione di cessione di un portafoglio di sofferenze, denominato “AQUI”, attraverso una cartolarizzazione per un valore lordo contabile pari a 1,9 miliardi e per la quale verrà richiesta la garanzia dello Stato italiano (Gacs) sulla tranche senior.In particolare, il portafoglio sofferenze è stato ceduto al veicolo di “AQUI SPV” con emissione, in contropartita, di tre differenti classi di titoli per un ammontare complessivo pari a 618,4 milioni: una tranche senior da 544,7 milioni, una mezzanine da 62,9 milioni e una junior da 10,8 milioni. A seguito del deconsolidamento contabile del portafoglio “AQUI”, l’Npe ratio lordo pro-forma del gruppo Bper sul dato del 30 giugno 2018 pari al 17,4% è stimato al 14,4%.Nella nota si legge che l’Npe Strategy 2018-2020 del gruppo bancario prevede la cessione di sofferenze a livello di gruppo per un ammontare lordo complessivo compreso tra i 3,5 e i 4 miliardi di euro nei 3 anni, di cui circa 3 miliardi attraverso due operazioni di “securitization”. L’operazione di cessione “AQUI” conclusa ieri, spiega la società in una nota, completa il programma di cartolarizzazioni originariamente previsto dal piano e si aggiunge alla prima operazione“4Mori Sardegna”, per la quale è già stata ottenuta la garanzia statale Gacs, finalizzata lo scorso giugno per un ammontare lordo di 900 milioni (valore lordo esigibile pari a 1 miliardo).