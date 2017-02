Bper: closing per Carife verso slittamento a marzo (Il Messaggero)

Titta Ferraro 17 febbraio 2017 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Tempi più lunghi del previsto per la vendita di Carife, una delle quattro good bank, a Bper. Stando a quanto riportato oggi da Il Messaggero le difficoltà sorte nel negoziato tra Fondo di risoluzione e Atlante sulla vendita di 250 mln circa di Npl potrebbero far slittare l'accordo di alcune settimane, quindi a marzo.

La prossima settimana l'amministratore delegato di Bper, Alessandro Vandelli, dovrebbe essere all'estero e non riuscirà a seguire l'evolvere delle trattative. Il prossimo cda di Bper in programma martedì 28 febbraio, mentre il giorno prima si riunirà il cda di Carife.