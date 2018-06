Bper brilla in Borsa: operazione Unipol al setaccio analisti, per Akros pronta a giocare ruolo in vista risiko bancario

Daniela La Cava 22 giugno 2018 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Bper rimane salda in testa al Ftse Mib, con un rialzo di quasi il 7% a 4,765 euro ad azione. Oggi Unipol ha annunciato di avere acquisito il 3,25% del capitale sociale del gruppo guidato da Vandelli. Ora il gruppo bolognese – che prima dell'operazione deteneva tramite la controllata UnipolSai Assicurazioni il 9,87% circa del capitale sociale di Bper – ha il 13,1% circa del capitale sociale di Bper. In un'ulteriore nota stampa, Unipol ha precisato che "anche a seguito dell’eventuale acquisto dell’ulteriore partecipazione, non intende esercitare su Bper il controllo, anche di fatto"."Una mossa inaspettata che segnala la volontà di Unipol di giocare un ruolo attivo in vista del consolidamento del settore bancario italiano del prossimo anno. Ricordiamo agli investitori che, a seguito della pulizia del bilancio, Unipol Banca è in vendita e che Unipol ha anche una partnership di bancassicurazione con Banca Popolare di Sondrio". Questo il commento di Banca Akros che ha confermato la raccomandazione "accumulate" su Bper, con target price che passa da 4,6 a 4,7 euro.