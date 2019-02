Bper: Vandelli, closing acquisto quota 40% Arca Sgr nei prossimi giorni

Titta Ferraro 8 febbraio 2019 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Tempi molto brevi per l'acquisto da parte di Bper, insieme a Banca Popolare di Sondrio, del 40% di Arca Sgr che era in mano alla Popolare Vicenza e a Veneto Banca. "Siamo vicini ad acquisire, insieme a Popolare Sondrio, il 40% delle quote. Ci attendiamo una conclusione a breve neim prossimi giorni", ha detto l'amministratore delegato di Bper, Alessandro Vandelli, nel corso della conference call con gli analisti in commento dei conti 2018 e dell'operazione Unipol Banca. Vandelli intende valutare insieme a Popolare Sondrio le possibili evoluzioni per la società di asset management.