Bper Banca torna sul mercato dei subordinati dopo 10 anni: al via roadshow per piazzare Tier 1 callable con scadenza 10y

Alessio Trappolini 17 maggio 2017 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Bper Banca torna sul mercato del credito subordinato dopo 10 anni. Comincia oggi infatti il roadshow in giro per l’Europa nel quale la banca emiliana promuoverà il lancio della nuova emisisone in euro subordinata Tier1 con scadenza a 10 anni. Il titolo sarà “richiamabile” (callable) a partire dal quinto anno.



L’ultima volta che l’istituto con sede a Modena si era affacciato sul mercato del debito subordinato risale al 2007. Londra e poi Parigi, queste le tappe che la banca guidata da Vandelli effettuerà per collocare l’obbligazione. Con questa emissione salgono a tre i collocamenti di subordinati effettuati da istituti italiani nel corso della settimana: prima Intesa Sanpaolo con un bond da 750 milioni di euro e poi UniCredit, con un titolo da 1,25 miliardi.