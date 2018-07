Bot ancora a ruba: boom della domanda per titoli a 1 anno, rendimento dello 0,337%

Titta Ferraro 11 luglio 2018 - 12:06

IlTesoro ha collocato titoli di Stato a un anno per 6 miliardi al rendimento medio dello 0,337% rispetto allo 0,55% a cui era balzato un mese fa. Si conferma molto forte la domanda. Il tasso di copertura (bid to cover) è stato di 2,01, in aumento rispetto all'1,95 precedente.