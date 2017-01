Borse europee partono in calo, volumi ridotti per festività Epifania

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei in calo in avvio di giornata. Il Dax cede lo 0,19%, -0,42% per il Cac 40 e -0,27% per l'Eurostoxx 50. L'ultima seduta della prima settimana dell'anno dovrebbe evidenziare volumi ridotti a causa della festività dell'Epifania. Oggi riflettori accesi sulla tornata di dati mensili sul mercato del lavoro statunitense. Le attese sono di un mantenimento del ritmo di creazione di posti di lavoro a +178mila nel mese di dicembre, in linea con il mese precedente.