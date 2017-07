Borsa: sull'Aim Italia arriva la Spac SprintItaly, titolo sale del 4%

Daniela La Cava 21 luglio 2017 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Sull'Aim Italia di Borsa Italiana, il listino dedicato alle Piccole e medie imprese italiane, riflettori puntati oggi sul nuovo debutto della settimana: si tratta della Spac SprintItaly. In questo momento il titolo sale di oltre il 4% a 10,24 euro ad azione.Borsa Italiana ha comunicato che è la 14 esima Spac a quotarsi sui mercati di Borsa Italiana e della Spac con maggiore raccolta su Aim Italia. In fase di collocamento la società ha raccolto 150 milioni di euro, mentre il flottante al momento dell’ammissione è del 100%. Banca Imi ha agito in qualità di Nomad dell’operazione.SprintItaly si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni non quotate con un potenziale di crescita significativo in ambito nazionale ed internazionale.