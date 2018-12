Borsa: la società Elite Techedge debutta sul mercato Mta

Daniela La Cava 19 dicembre 2018 - 12:08

Secondo debutto della settimana a Piazza Affari. Dopo lo sbarco di PowerSoft sull'Aim Italia, oggi è toccato a un'altra società del programma Elite varcare la soglia di Palazzo Mezzanotte. Si tratta di Techedge che ha debuttato oggi sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. Si tratta della trentasettesima ammissione del 2018, la quinta MTA. In fase di collocamento la specializzata nel settore della tecnologia e advisory che si occupa di supportare le aziende in tutte le iniziative di trasformazione digitale ha raccolto 12,6 milioni di euro. Banca IMI e Intermonte hanno agito come coordinatori dell’offerta. Banca IMI ha anche agito come sponsor.