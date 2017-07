Borsa: debutta la Spac Glenalta su Aim Italia, titolo in crescita di quasi il 4% in Borsa

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto sul mercato Aim Italia, con l'arrivo della Spac Glenalta. Si tratta della undicesima quotazione sul mercato dedicato alle piccole medie imprese. Sbarco in Borsa positivo per il titolo che ora sale del 3,9% a 10,39 euro ad azione.Glenalta è uno special purpose acquisition company (Spac), un veicolo societario costituito al fine di raccogliere capitale tramite Ipo, che ha per obiettivo quello di effettuare operazioni di fusione o acquisizione di aziende industriali. "Tramite CFO SIM, nomad dell’operazione, Glenalta ha raccolto 98 milioni di euro, corrispondenti alla capitalizzazione della società. Il flottante è del 100%", si legge in una nota di Borsa Italiana.