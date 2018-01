Borsa: WM Capital in luce sull'Aim Italia dopo contratto investment advisory con Zeus Capital

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Seduta decisamente positiva in Borsa per WM Capital. Il titolo della società quotata su Aim Italia e specializzata nel business format franchising è sospeso a Piazza Affari per eccesso di rialzo dopo avere sottoscritto un contratto di investment advisory agreement con Zeus Capital Alternative per il nuovo fondo “AZ Franchising Fund”, interamente dedicato al mondo delle reti con potenzialità di crescita che, grazie all’equity, possono accelerare il proprio sviluppo in coerenza con l’ambizione di essere protagonista nel settore di appartenenza.Si tratta, nello specifico, di un sub-fund gestito Zeus Capital Alternative GP all’interno della Sicav Sif “Zeus Capital Alternative”, che ha fissato il target di raccolta a 20 milioni di euro con focus sui settori healthcare, benessere, food e arte.