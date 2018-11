Borsa Tokyo eccezione positiva in Asia. Calo titoli oil dopo tonfo -7% petrolio

Laura Naka Antonelli 14 novembre 2018 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,16%, a 21.846,48 punti.Altri indici azionari dell'area Asia Pacifico in calo, sulla scia delle vendite sui titoli oil, scatenate dai nuovi cali dei prezzi del petrolio.In particolare, i futures sul contratto WTI crude Usa sono scesi fino a $55,43 al barile, mentre quelli sul Brent sono arretrati a $65,26 per barile.La flessione è continuata nelle contrattazioni overnight dopo il crollo di oltre -7% nella sola sessione di martedì, che ha portato le quotazioni a scendere per la 12esima sessione consecutiva.Shanghai è in calo dello 0,96%, Hong Kong -0,64%, Sidney -1,74%, Seoul -0,29%.