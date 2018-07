Borsa: Portobello sale di quasi il 17% nel giorno del debutto sull'Aim Italia

Daniela La Cava 13 luglio 2018 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Debutto all'insegna dei rialzi per Portobello sull'Aim Italia, dove mostra una crescita di quasi il 17%. La società specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di permuta (cosiddetto barter) è la diciottesima quotazione da inizio anno, che porta a 107 il numero delle aziende attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società ha raccolto 1,9 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 16,3% con una capitalizzazione pari a 11,9 milioni. La società, fondata nel 2016, nel 2017 ha fatturato 10 milioni di euro."L’Ipo di Portobello è per noi una grande soddisfazione ma è soltanto il punto di partenza verso sfide sempre più importanti. Portobello è la più giovane società quotata su Aim Italia ma siamo certi che, grazie a questo importante passo, riusciremo ad accelerare il nostro straordinario percorso di crescita", ha dichiarato Roberto panfili, co-fondatore e coo di Portobello.