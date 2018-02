Borsa: Moncler brilla sul Ftse Mib, a mercato chiuso i conti. Domani Capital Markets Day

Daniela La Cava 26 febbraio 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Giornata decisamente positiva a Piazza Affari per Moncler. Il titolo del gruppo del lusso guidato da Remo Ruffini avanza del 2,5% a 28,75 euro ad azione, posizionandosi tra i migliori titoli del Ftse Mib in attesa della presentazione dei risultati finanziari per il 2017 (oggi a mercato chiuso) e del Capital Market day (domani). Gli analisti di Mediobanca Securities, che mantengono un rating "outperform", si attendono ricavi in rialzo del 13,5% a 1,18 miliardi di euro e un margine operativo lordo (Ebitda) di 401 milioni (+13%). "I risultati per l'esercizio 2017 e la presentazione del nuovo progetto industriale potrebbero rappresentare dei catalizzatori positivi per Moncler", affermano da Mediobanca Securities.