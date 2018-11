Borsa Italiana, quota mille per Elite: 35 nuovi ingressi in Italia

Daniela La Cava 12 novembre 2018 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Elite raggiunge il traguardo delle mille imprese. Oggi sono entrate 35 nuove aziende (di 16 settori e 9 regioni) a far parte programma dedicato alle aziende ad alto potenziale di crescita. Lo rende noto Borsa italiana sottolineando che in Italia ci sono a oggi 650 società Elite, per oltre 61 miliardi di euro di ricavi e oltre 325.000 dipendenti. Elite è il programma internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita."Partendo dall’Italia, Lite ha saputo creare un modello di eccellenza dedicato alle migliori aziende riconosciuto a livello internazionale - afferma Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana e presidente di Elite -. Il successo del programma ha superato le aspettative e oggi la comunità internazionale di Elite raggiunge quota 1.000 società provenienti da oltre 30 Paesi, a testimonianza di come il programma sia in grado di rispondere alle esigenze delle Pmi a prescindere dall’area del mondo in cui opera.”