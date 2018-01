Borsa Italiana: è Morgan Stanley il principale attore attivo sul mercato italiano (Assosim)

Alessio Trappolini 25 gennaio 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Con il 6,31% di volumi totali intermediati sul MTA (sia in conto proprio che per conto terzi) e il 4,26% su futures sull’indice, è stata Morgan Stanley il principale attore nei vari mercati gestiti da Borsa Italiana nel 2017. Lo certifica il report Assosim relativo ai “dati sui volumi di negoziazione delle associate”.La banca statunitense conduce la classifica degli operatori più attivi grazie alle operazioni per conto proprio concluse lo scorso anno. Morgan Stanley ha infatti concluso il 2017 con il 9,97% del mercato, e su Opzioni su Indice, con il 6,01% del mercato.Per quanto riguarda le sole operazioni per clienti terzi, invece, lo scettro è detenuto da Finecobank con il 13,32% di eseguiti su MTA e il 9,93% su Futures su indice.