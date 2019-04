Borsa Italiana: dal 25 aprile il titolo Smre fuori dal listino Aim

Titta Ferraro 16 aprile 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Addio a Piazza Affari per Smre. Borsa Italiana ha accolto l'istanza per il delisting presentata in data 10 aprile da Smre e pertanto si darà corso alla revoca delle azioni ordinarie Smree, conseguentemente, dei warrant Smre 2016-2019 dalle negoziazioni su Aim Italia, con efficacia dal 25 aprile. Il 24 aprile sarà quindi l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie Smre.Il delisting di Smre, società operante nel campo delle soluzioni industriali ad alto contenuto tecnologico, è conseguenza all'esito dell'Opa totalitaria promossa dall’azionista di maggioranza SolarEdge che a seguito dell'offerta è arrivato a detenere il 97,103% del capitale.