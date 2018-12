Borsa Italiana: capitalizzazione società quotate a 543 mld (33,5% del PIL)

Titta Ferraro 28 dicembre 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

E' stato un 2018 difficile per Piazza Affari con quotazioni in calo a doppia cifra. Dalla Review dei mercati 2018 diffusa da Borsa Italiana emerge che, al 21 dicembre, l’indice FTSE MIB registra un calo del -15,8% (massimo annuale 24.544 il 7 maggio 2018; minimo 18.397 il 21 dicembre 2018). L’indice FTSE Italia All Share registra un calo del -16,5%. L’indice FTSE AIM Italia, ha chiuso a quota 8.248 facendo registrare una variazione del -12,9% rispetto a fine anno 2017.La capitalizzazione complessiva delle società quotate si attesta a 543 miliardi di Euro, pari al 33,5% del PIL.