Borsa Italiana: al via l’Italian Equity Week a Palazzo Mezzanotte

Daniela La Cava 4 settembre 2018 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Borsa Italiana ospita l’Italian Equity Week, una tre giorni di eventi dedicata ai principali settori trainanti dell’economia italiana: Lifestyle, Industrial, Infrastructure. Durante le tre giornate le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, saranno coinvolte in incontri one-to-one con primari investitori domestici e internazionali, briefing strategici settoriali e Ipo Forum.L’Italian Equity Week, organizzata da Borsa Italiana con il supporto di Confindustria, ha l’obiettivo di agevolare la relazione tra le società e gli investitori domestici e internazionali specializzati nei diversi settori. Rappresenta anche l'occasione per illustrare alle società non quotate le opportunità offerte dall’accesso al mercato dei capitali.