Borsa Italiana: Unicredit l’azione più scambiata nel 2017, boom dell’AIM Italia

29 dicembre 2017

MILANO (Finanza.com)

Complessivamente quest'anno sono stati scambiati su Borsa Italiana oltre 69,6 milioni di contratti e un controvalore di 624,6 miliardi di euro. Il massimo giornaliero per contratti e controvalore scambiato è stato raggiunto il 24 aprile 2017 con 5,3 miliardi di euro e 472.163 contratti scambiati. Forte crescita degli scambi di azioni sul mercato AIM Italia: volumi in crescita del 530%, con la media giornaliera degli scambi passata da 1,2 a 7,9 milioni di euro e del 314% con la media giornaliera dei contratti passata da 500 a oltre 2.200.Dalla review pubblicata oggi da Borsa Italiana emerge che Unicredit è stata l’azione più scambiata sia per controvalore, con un totale di oltre 74 miliardi di euro, sia in termini di contratti con 4,5 milioni di contratti.