Borsa Italiana: Tod’s in affanno dopo conti preliminari 2017

Alessio Trappolini 25 gennaio 2018 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Giornata non proprio rosea per il settore moda e lusso tricolore, anche al di fuori del listino principale. Questa mattina il gruppo che fa capo alla famiglia Della Valle ha comunicato i risultati preliminari del quarto trimestre 2017, periodo che ha censito un calo delle entrate del 4,1% a 963,3 milioni di euro sul 2016.Secondo i dati preliminari sulle vendite diffusi oggi, a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi del 2016, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi dell'esercizio sarebbero pari a 973,4 milioni di euro (-3,1% rispetto allo scorso anno).Fra i marchi, sia Tod’s che Hogan hanno registrato una performance negativa. Il primo ha subito un calo del 6,6% mentre il secondo è stato penalizzato dalla debolezza del mercato italiano – ha scritto la società in una nota. Ha fatto meglio, invece, il marchio Roger Vivier, cresciuto del 9,7%.In questo quadro il titolo sta arretrando di 2 punti percentuali in Borsa, dopo circa un’ora dall’avvio delle contrattazioni.