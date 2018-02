Borsa Italiana: State Street quota in Italia un nuovo ETF sull'obbligazionario globale

Titta Ferraro 20 febbraio 2018 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

State Street Global Advisors (SSGA) ha annunciato oggi il lancio su Borsa Italiana dello SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF. L’ETF sarà disponibile per investitori italiani sia nella versione a cambio aperto, che in quella con copertura valutaria in euro.Lo SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF offre agli investitori un’esposizione a basso costo a uno dei maggiori e più liquidi indici obbligazionari al mondo. L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate copre il 94% dell’intero universo obbligazionario investibile, con esposizione a oltre 20.000 titoli, più di 2.400 emittenti e 24 valute in più di 60 paesi.L'ETF è a replica fisica e quindi non prevede il ricorso al prestito titoli. E' prevista la distribuzione di dividendi con cadenza semestrale. Il TER è dello 0,10%.