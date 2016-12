Borsa Italiana: Parmalat sopra il prezzo di Opa

Riccardo Designori 27 dicembre 2016 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari il titolo Parmalat scambia sopra il prezzo di Opa, con l’azione del gruppo di Collecchio che al momento passa di mano a 2,83 euro, in rialzo del 10,12% rispetto ai 2,57 euro con cui aveva finito le contrattazioni lo scorso 23 dicembre.



A spingere le quotazioni è la decisione di Lactalis di lanciare attraverso la controllata Sofil un’Opa su Parmalat a 2,80 euro per azione. Lactalis deteneva già l’87,7% del capitale della società di Parma e con l’Opa volontaria promossa punta a delistare dalla Borsa Italiana Parmalat.



L’offerta di Lactalis, tramite Sofil, sarà considerata valida se Sofil raggiungerà il 90,5% del capitale di Parmalat. Al momento il periodo di fine offerta non è stato fissato e verrà concordato con Borsa Italiana.



Va tuttavia registrato come per tutta la seduta odierna le azioni Parmalat abbiano sempre scambiato sopra i 2,80 euro proposti dai francesi, con un minimo intraday toccato a 2,804 euro e un massimo a 2,84 euro.