Borsa Italiana: Jerusalmi, traguardo delle 50 Ipo ampiamente alla portata nel 2018

6 novembre 2017

MILANO (Finanza.com)

La carica delle matricole è destinata a farsi ancora più nutrita il prossimo anno. Raffaele Jerusalmi amministratore di Borsa Italiana, intervenendo a margine della presentazione delle nuove società entrate nel programma ELITE, vede alla portata per il 2018 il traguardo delle 50 nuove quotazioni. "Sono molte le società che intendono quotarsi - ha rimarcato Jerusalmi - e se lo scenario sui mercati non cambierà in maniera radicale ritengo che quota 50 Ipo sia assolutamente alla portata, con almeno 20 quotazioni sull'MTA".Quest'anno dovrebbe chiudersi con circa 40 quotazioni, livello più alto degli ultimi 10 anni.