Borsa Italiana: JP Morgan AM debutta su ETFplus con 5 ETF

Titta Ferraro 22 febbraio 2018 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

J.P. Morgan Asset Management all'attacco del mercato ETF europeo con l'ingresso anche sul mercato ETFPlus di Borsa Italiana. Oggi hanno fatto il loro debutto in Italia cinque nuovi fondi quotati, due indicizzati obbligazionari e tre a gestione attiva, proposti dalla società Usa di gestione del risparmio.“Gli investitori ci chiedono con sempre maggiore frequenza la possibilità di avere accesso a soluzioni obbligazionarie attive e/o smart - ha rimarcato Bryon Lake, International Head of ETF di J.P. Morgan Asset Management, nel corso della cerimonia di quotazione tenutasi a Piazza Affari - così come a strategie meno correlate al mercato, in modo da affrontare contesti sempre più volatili. Vediamo con sempre maggior frequenza che gli investitori europei adottano la liquidità, la trasparenza e l’efficienza in termini di costi offerta dagli ETF con l’obiettivo di creare portafogli migliori e più solidi”.La quotazione di questi nuovi strumenti porta a 801 il numero degli ETF su ETFplus per un totale di 1244 prodotti quotati. A gennaio del 2018 l’AUM degli ETP ha raggiunto 65,86 miliardi di euro con un aumento del 21,55% rispetto a gennaio 2017. “Con una gamma di strumenti ben diversificata, J.P. Morgan Asset Management offrirà agli investitori italiani anche nuovi ETF a gestione attiva sfruttando il know-how di gestore attivo di lungo corso - ha commentato Pietro Poletto Responsabile dei mercati Fixed Income di Borsa Italiana - . Il mercato ETFplus, che sta continuando a vivere un importante momento di crescita, si posiziona sempre più come piattaforma globale, efficiente e trasparente”.