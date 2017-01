Borsa Italiana: Italiaonline nomina Maurizio Mongardi nuovo Chief Operations Officer

Riccardo Designori 11 gennaio 2017 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Continua la riorganizzazione del top management da parte di Italiaonline. La società quotata a Piazza Affari ha nominato Maurizio Mongardi a Chief Operations Officer.



Nato a Imola, laureato in Economia aziendale all'università commerciale Luigi Bocconi di Milano, Maurizio Mongardi ha maturato diverse esperienze lavorative in Italia e all’estero.



Nel suo passato spicca in particolar modo l’impegno in Wind, dove il manager ha lavorato dal 2006 al 2012 a stretto contatto con l’azionista di riferimento della attuale Italiaonline.



Come Chief Operations Officer Mongardi avrà la responsabilità delle attività di quattro aree aziendali: Customer Operations, Information Technology, Program Management e gestione degli acquisti.