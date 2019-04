Borsa Italiana: ETF toccano nuovi record nel primo trimestre 2019

Titta Ferraro 15 aprile 2019 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

L'ottimo inizio d'anno per i mercati ha contribuito all'aumento delle masse gestite in ETF in Italia. Il primo trimestre del 2019 ha visto l'ETFplus, il mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC ed ETN, toccare il record di AUM a 73,7 miliardi di Euro, con un aumento del 11,4% rispetto al 2018. Sono stati raccolti 1,5 miliardi di Euro di nuovi afflussi. L'Osservatorio ETFplus curato da Borsa Italiana evidenzia come nel primo trimestre dell’anno sono arrivati 116 nuovi strumenti (114 ETF e 2 ETC) per un totale di 1.285 strumenti disponibili sul mercato ETFplus a fine marzo. Spicca il debutto di un nuovo emittente di ETF, Vanguard, secondo provider mondiale di ETF, che ha quotato 19 ETF. “Il nostro obiettivo, quindi, continua a essere quello di diversificare sempre di più le proposte di investimento presenti sul mercato ETFplus per rispondere alle esigenze degli investitori, offendo loro trasparenza ed efficienza e garantendo continua innovazione di prodotto”, ha commentato Silvia Bosoni, Responsabile ETFs, ETPs e fondi aperti di Borsa Italiana.A febbraio è stato registrato il record di controvalore scambiato con funzionalità RFQ (Request for quote) per 1,4 miliardi di Euro. Tale funzionalità è stata introdotta per l’ETFplus a dicembre 2016 e permette agli operatori di mercato di scambiare grossi quantitativi di ETF, ETC e ETN in riservatezza coniugando l’efficienza e la flessibilità tipica di una negoziazione fuori mercato con le garanzie e la trasparenza fornite dal mercato regolamentato.