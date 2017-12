Borsa Italiana: ETFPlus tocca nuove vette nel 2017, scambi sfiorano i 100 mld di euro

Titta Ferraro 29 dicembre 2017 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

L'ETFPlus, il mercato dove vengono negoziati ETF, ETC/ETN e OICR APERTI, ha visto quest'anno (dati al 22 dicembre) gli strumenti quotati salire a 1.226; durante il 2017 sono stati quotati 114 ETF, 13 ETC/ETN e 20 OICR APERTI, per un totale di 147 nuovi strumenti. Gli Asset Under Management hanno superato quota 58,9 miliardi per gli ETF, mentre l’AUM degli ETC/ETN si attesta a quota 6 miliardi e l’AUM degli OICR APERTI a quota 278 milioni di euro. Il mercato ETFPlus ha raggiunto una media giornaliera di 385,4 milioni di euro e più di 17.000 contratti. Complessivamente sono stati scambiati 96,7 miliardi di euro e oltre 4,3 milioni di contratti.