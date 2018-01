Borsa Italiana: ETFPlus chiude il 2017 con record storico di raccolta (10,8 mld)

Titta Ferraro 22 gennaio 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

2017 da record per l'ETFPlus, il mercato di Borsa Italiana dove vengono negoziati ETF, ETC/ETN e OICR APERTI. La raccolta netta in Italia è stata di 10,82 miliardi di euro con un aumento del 168,72% rispetto al 2016. Record storico anche per quanto concerne la raccolta su ETF obbligazionari, con 5,4 miliardi di euro (+77% rispetto al 2016).A fine anno l’AUM del mercato ETFplus ha raggiunto i 65,12 miliardi di euro con un aumento del 23,04% rispetto a fine 2016. Lo scorso anno sono stati quotati 114 ETF, 13 ETC/ETN e 20 OICR APERTI, per un totale di 147 nuovi strumenti. Borsa Italiana si conferma leader europea per contratti scambiati sui sistemi telematici su ETFPlus con un totale di 4.388.481 di contratti scambiati per un controvalore di 97,66 miliardi di Euro.“Il mercato ETFPlus continua a mantenere un ruolo centrale in Europa e anche nel corso del 2017 ha continuato ad ampliare la propria offerta sia in termini di prodotti che di case emittenti ospitate - commenta Silvia Bosoni, Responsabile ETFs Listing di Borsa Italiana - sono stati portati in quotazione 147 nuovi strumenti, alcuni dei quali molto innovativi; tra questi sicuramente da annoverare sia gli ETF che i fondi PIR compliant. Siamo particolarmente soddisfatti di aver permesso a 4 nuovi emittenti internazionali di ETF e 7 case di fondi aperti di poter proporre i propri ETP/fondi in Borsa e possiamo già confermare che l’interesse delle case estere per il mercato italiano troverà ulteriore conferma nell’anno in corso”.