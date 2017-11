Borsa Italiana: Costamagna, con raddoppio società quotate impatto dell'1% su PIL

Titta Ferraro 6 novembre 2017 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

"Sono convinto che l'impatto di un raddoppio del numero di società quotate sarebbe sostanziale, nell'ordine di 1 punto percentuale di Pil". Così Claudio Costamagna, presidente della Cassa depositi e prestiti, intervenuto oggi in Borsa Italiana a margine della presentazione delle nuove società entrate nel programma ELITE. Cdp è decisamente attiva nell'azione di stimolo all'apertura del capitale, con focus soprattutto sulle Pmi. "L'investimento di Cdp in azioni di aziende ha come fine ultimo l'aumento del numero di aziende quotate - ha rimarcato Costamagna - . Per questo tramite la nostra Sgr acquistiamo quote di minoranza di piccole e medie aziende. In tal senso quest'anno stiamo lanciando un nuovo fondo (FSI Mid‐Market Growth Equity Fund, ndr), una cosa in cui crediamo molto; diversi operatori di private equity ci hanno provato in passato, ora noi vediamo maggiori condizioni di successo e ci crediamo molto".