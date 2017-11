Borsa Italiana: 34 nuove società italiane entrano nel programma ELITE

Titta Ferraro 6 novembre 2017 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Il programma Elite di Borsa italiana si allarga aggiungendo 34 nuove società italiane. Il programma dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita raggiunge così quota 632 aziende, di cui oltre 400 italiane, per 50 miliardi di euro di ricavi e oltre 224 mila dipendenti. “L’obiettivo di ELITE è quello di proporsi come acceleratore di ambizioni e di crescita per le aziende. ELITE ha avuto grande successo in Italia e questo ci ha consentito di esportare il modello in Europa e in altre aree geografiche. Oggi ELITE è presente in 25 Paesi, a testimonianza di come risponda alle esigenze delle PMI a prescindere dalla loro collocazione geografica”, ha commentato Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana e Presidente di ELITE.Le nuove aziende italiane che da oggi iniziano il proprio percorso provengono da 12 regioni tra cui per la prima volta la Calabria e operano in diversi settori tra cui chimica, ICT, food&beverage e moda a ulteriore conferma della capacità di ELITE di rappresentare l’economia reale. Le aziende hanno inoltre un fatturato medio di 58 milioni di euro con un tasso di crescita del 13%.