Borsa: Glenalta sospesa da negoziazioni, annunciata business combination Cft

Daniela La Cava 28 febbraio 2018 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Le azioni ordinarie e i warrant di Glenalta sono sospesi dalle negoziazioni. Lo rende noto Borsa Italiana nella sezione "comunicati urgenti".Da un comunicato diffuso ieri sera si apprende che i consigli di amministrazione di Glenalta, spac quotata sull'Aim Italia, e di Cft, uno tra i principali operatori mondiali nella costruzione di impianti e linee complete per prodotti alimentari, hanno approvato la business combination (mediante un'operazione di reserve take-over). Con il perfezionamento della business combination, il gruppo Cft sarà quotato all'Aim Italia con un flottante (in mancanza di recessi) pari al 51,51 per cento. Gli attuali azionisti di Cft, si legge in un comunicato congiunto, manterranno la maggioranza dei diritti di voto.Grazie alla fusione con Glenalta, Cft beneficerà di nuove risorse finanziarie fino a 88 milioni di euro "per accelerare i piani di sviluppo anche mediante acquisizioni mirate".