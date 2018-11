Borsa: Carige chiede a Consob sospensione titolo per seduta odierna, attesa per misure rafforzamento patrimoniale

Daniela La Cava 12 novembre 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

In attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal consiglio di amministrazione in agenda oggi, Banca Carige comunica che ha richiesto a Consob per la sola giornata odierna la sospensione del titolo dalle contrattazioni. "La richiesta - precisa il gruppo bancario ligure - è al solo fine di evitare movimenti speculativi anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media".