Borsa, Aim Italia verso quota 100 società quotate: debutta oggi Kolinpharma

Daniela La Cava 9 marzo 2018 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Aim Italia si prepara a tagliare il traguardo di 100 società quotate. Oggi sul listino di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese è sbarcata una nuova matricola: si tratta di Kolinpharma (quinto debutto da inizio anno) che porta a 98 il numero delle società attualmente quotate sull'Aim Italia. In fase di collocamento la società, fondata nel 2013 operante in Italia nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca e sviluppo, ha raccolto 3,1 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 31,65% con una capitalizzazione pari a 10,2 milioni di euro. EnVent Capital Markets è stato selezionato come Nomad e Global Coordinator dell’operazione.