Borghi guarda a fine Qe: dopo servirà garanzia totale della Bce su spread

Titta Ferraro 10 luglio 2018 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

La fine del QE si avvicina ma Claudio Borghi invita l'Eurotower a impegnarsi per contenere eventuali vendite diffuse di Btp. L'economista di spicco della Lega, recentemente nominato presidente della commissione bilancio della Camera, all'arrivo all'assemblea Abi ha commentato l'avvicinarsi della fine del quantitative easing (Qe), prevista a fine anno. "La cosa migliore, se si volesse mantenere l'Eurozona così com'è, sarebbe la garanzia totale della Bce"sugli spread", ha detto l'economista noto per le sue posizioni euroscettiche e ideologo della proposta dei mini-Bot."In assenza di acquisti della Bce - ha argomentato Borghi - se uno mette in giro una fake news sull'Italia, come successo nei frangenti in cui si stava formando l'attuale governo, la gente vende e nessuno compra perchè non c'è una banca centrale? Mi sembra molto strano e spero che se ne discuta in sede europea".