Bond: forti vendite su senior venete dopo scontro Bruxelles-Tesoro

Alberto Bolis 25 maggio 2017 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Forti vendite sui bond senior delle banche venete all'indomani dell'incontro tra la Commissione Europea e il Tesoro, con la parti che restano lontane sul piano di salvataggio delle due popolari. Bruxelles, come riportato dalla stampa nazionale, chiede un miliardo di euro in più nell'operazione da 6,4 miliardi. Sul secondario il titolo Bpvi con scadenza ottobre 2018 perde circa il 4,5% in area 75, sui minimi testati a metà marzo. Minimi storici per il bond Veneto Banca maggio 2019 che perde 5 punti percentuali a 73.