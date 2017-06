Bond: da Goldman Sachs nuove Obbligazioni Tasso Fisso in Dollari USA, cedola 2,50%

Alberto Bolis 5 giugno 2017 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Nuova emissione targata Goldman Sachs con vista sugli Stati Uniti. Il colosso bancario americano ha emesso Obbligazioni Tasso Fisso in Dollari USA (Isin: XS1561104693) con durata 5 anni, che offrono flussi cedolari annuali fissi pari al 2,50% lordo (1,85% netto) e il rimborso integrale del valore nominale a scadenza, prevista per il 24 maggio 2022, in dollari USA. Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono in dollari USA. Il rendimento complessivo delle obbligazioni espresso in euro è esposto al rischio derivante dalle variazioni del cambio euro/dollaro. Questo vuol dire che, nel caso di deprezzamento del dollaro USA rispetto alla moneta unica dell'Eurozona, l'investimento potrebbe generare una perdita in euro. I bond sono quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT), segmento EuroMOT. Infine, le obbligazioni sono soggette al rischio di credito di Goldman Sachs (rating A3 Moody's, BBB+ S&P, A Fitch).