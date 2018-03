Bomi, perfezionato closing dell'acquisizione di ulteriori quote delle controllate in Colombia

Valeria Panigada 28 marzo 2018 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Bomi, società attiva nel settore della logistica biomedicale quotata sul listino Aim Italia, ha proceduto oggi all’acquisizione di una quota aggiuntiva pari al 10% del capitale sociale di Biomedical Distribution Colombia, azienda attiva nel settore della logistica e dei servizi per il settore biomedicale in Colombia, e all’acquisto della quota residua pari al 20% del capitale sociale di Biocarrier, azienda attiva nel settore della gestione del trasporto di prodotti biomedicali sempre in Colombia. Con questa doppia acquisizione, conclusa per un corrispettivo complessivo di 550mila euro, il gruppo Bomi giunge ad una quota del 90% di Bomi Colombia e al 100% di Biocarrier.