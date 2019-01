Bomi: nuovo contratto di 3 anni con Medtronic in Colombia

simone borghi 29 gennaio 2019 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Medtronic, azienda leader nella produzione di dispositivi medici, ha rinnovato il suo rapporto con il gruppo Bomi in Colombia per 3 anni, affidando il 100% delle attività logistiche delle due divisioni, quella storica di Medtronic e quella acquisita da Covidien.Negli ultimi 5 anni, Bomi è diventata un alleato strategico di Medtronic, progettando le soluzioni logistiche per soddisfare gli standard di qualità richiesti e garantire la copertura su tutto il territorio colombiano. Bomi offre soluzioni specializzate a Medtronic per lo stoccaggio, gestione degli inventari presso gli ospedali e per la distribuzione nazionale dei suoi prodotti.Bomi è uno dei principali attori logistici nel mercato colombiano e oggi diventa l'unico fornitore di logistica per Medtronic e suo alleato strategico in Colombia, così come accade già dal 2017 anche nella filiale peruviana.In Colombia Bomi dispone di 8 centri di distribuzione situati nelle principali aree urbane quali Bogotà, Cali, Medellin, Barranquilla, Bucaramanga e Pereira, ha più di 20.000 m² di capacità di stoccaggio e dispone di una flotta composta di oltre 80 veicoli.Il titolo Bomi ha reagito bene alla notizia con un rialzo del 4% a 2,6 euro, sovraperformando il Ftse Aim Italia che si mantiene sostanzialmente invariato.