Bomi: consolida presenza in Colombia

Daniela La Cava 2 marzo 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Bomi Italia, società quotata sull'Aim Italia e attiva nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota aggiuntiva pari al 10% del capitale di Biomedical Distribution Colombia (Bomi Colombia) finalizzato anche all'acquisizione della quota residua pari al 20% del capitale sociale di Biocarrier.Grazie a questo accordo, precisa la società in una nota, il Gruppo Bomi giunge ad una quota del 90% di Bomi Colombia, posseduta per l’84,55% dall’emittente e per il 5,45% attraverso la partecipata totalitaria Biomedical and Cosmetic International Distribution, e al 100% di Biocarrier. L’operazione, che si inserisce nella strategia di consolidamento delle minoranze perseguita dal Gruppo Bomi, è avvenuta per un controvalore totale di 550mila euro, di cui 450 mila per l’acquisto delle quote di Bomi Colombia ed il restante per l’acquisto delle restanti quote di Biocarrier.Infine, si segnala che nel 2018 è stata introdotta una novità, con potenziali impatti positivi per il Gruppo Bomi, legata alla sottoscrizione di una convenzione Italia-Colombia al fine di eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. Nel dettaglio, è prevista una riduzione della witholding tax sui dividendi dal 35% al 5% e sugli interessi dal 15% al 10 per cento.