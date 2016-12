Bollicine: brindisi festività valgono 510 milioni di euro

Marco Berton 28 dicembre 2016 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

510 milioni di euro. A tanto ammonta il controvalore dei brindisi che verranno effettuati in Italia nel periodo a cavallo tra Natale e Capodanno 2017. Di queste ben 440 milioni sono relative alle sole bollicine made in Italy. Un risultato brillante e in lieve crescita, +1% rispetto al 2015. Secondo un report pubblicato da Confagricoltura nei giorni di festa si stapperanno 58,5 milioni di bottiglie, di cui solo 2,9 straniere, con i picchi di consumo di 10,5 milioni di bottiglie in occasione del Natale, 34 nell'ultima notte di Capodanno e 3,5 per la Befana.