Bollettino Bce: dal 2013 creati 9,6 milioni posti lavoro, occupazione superiore 2,6% a massimo pre-crisi

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Dal 2013 in Eurozona sono stati creati 9,6 milioni di posti di lavoro. E' quanto emerge dal bollettino della Bce, dove si legge che "l'occupazione si colloca attualmente su un livello del 2,6% superiore rispetto al massimo pre-crisi raggiunto nel primo trimestre del 2008".L'occupazione è cresciuta nella maggior parte dei paesidell'area dell'euro e tale aumento è stato generalizzato nei diversi settori."Tenuto conto dell'incremento più recente, l'espansione cumulata dell'occupazione nell'area, a partire dal minimo toccato nel secondo trimestre del 2013 corrisponde a 9,6 milioni di lavoratori. Il perdurare della crescita dell'occupazione, associato al calo della crescita del Pil nel 2018, si è tradotto in un rallentamento della crescita della produttività, dopo la modesta ripresa rilevata nel 2017"."Gli indicatori di breve periodo segnalano unaprosecuzione della crescita dell'occupazione nei prossimitrimestri, anche se probabilmente a un ritmo inferiorerispetto a quanto rilevato in precedenza".