Bollette: da gennaio prescrizione ridotta a 5 a 2 anni anche per gas

Valeria Panigada 15 novembre 2018 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Dall'1 gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era già prevista per le forniture elettriche dallo scorso marzo, in attuazione della Legge di bilancio 2018. Lo ha annunciato Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).Inoltre, per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni.