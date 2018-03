Bollette 28 giorni: Codacons, adesso rimborsi per 500 milioni agli utenti

Titta Ferraro 23 marzo 2018 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

IlCodacons valuta positivamente le motivazioni del Tar Lazio che hanno riconosciuto legittimo l'intervento dell'Agcom contro le fatturazioni a 28 giorni da parte delle compagnie telefoniche. “Ora si attende la decisione dei giudici del Tar sulla delicata questione dei rimborsi spettanti agli utenti danneggiati dalle bollette a 28 giorni – spiega il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi – . In base ai calcoli del Codacons si tratta di 500 milioni di euro di indennizzi che spettano ai clienti della telefonia per aver subito i comportamenti scorretti delle compagnie telefoniche sulle fatturazioni, a partire dal 23 giugno 2017, data in cui l’Agcom dichiarò l’obbligatorietà della bolletta mensile".