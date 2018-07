Boeri a governo M5S-Lega: pensi a giovani e crisi demografica. 'In una legislatura rischia di sparire città come Catania'

Laura Naka Antonelli 4 luglio 2018 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

"Siamo all'inizio di una nuova legislatura con un nuovo Parlamento e un nuovo esecutivo che hanno da poco iniziato a operare. Nell'augurare a entrambi buon lavoro non possiamo che reiterare con forza il nostro invito a pensare al futuro. Nel confronto pubblico degli ultimi mesi si è parlato tanto di immigrazione e mai dell'emigrazione dei giovani. Nessuno sembra preoccuparsi del declino demografico del nostro paese". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel commentare la relazione annuale dell'INPS.Boeri ha ricordato che negli scorsi rapporti annuali dell'istituto sia stata rimarcata più volte la situazione di "abbandono" dei giovani."Purtroppo la fuga all'estero di chi ha tra i 25 e i 44 anni non sembra essersi arrestata neanche con la fine della crisi", visto che nel 2016 sono emigrate 115mila persone, l'11% in più rispetto all'anno precedente."Il declino demografico è un problema molto più vicino nel tempo di quanto si ritenga. Ai ritmi attuali, nell'arco di una sola legislatura, la popolazione italiana secondo scenari relativamente pessimistici, ma non inverosimili, potrebbe ridursi di circa 300.000. È come se sparisse una città come Catania".