Bocciatura manovra, Salvini: 'Europa non mi chieda di non toccare Fornero, io la smonto pezzo per pezzo'

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2018 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

"L'unica cosa che non può chiedermi l'Europa è non toccare la legge Fornero, sbagliata ed iniqua: io la smonto pezzo per pezzo". Così il vicepremier, leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini ospite di Uno Mattina, su Rai1."Noi passi indietro non ne facciamo - ha rincarato la dose il ministro dell'Interno - sanità, diritto alla salute che non si tocca, 1000 ricercatori universitari".Nella legge di bilancio "non abbiamo messo dei soldi a caso, c'è una idea di Italia che cresce. Se poi con Bruxelles vogliamo parlare di investimenti", ha continuato, facendo riferimento alle alluvioni che hanno colpito diverse regioni italiane, "la tutela territorio, i fiumi e le montagne: per carità di Dio! Però siccome sono soldi degli italiani chiederemo di spenderli per gli italiani".