Bloomberg dopo candidatura Berlusconi a elezioni europee: 'governo spacciato, Salvini scaricherà M5S'

Laura Naka Antonelli 18 gennaio 2019 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Qualche ora dopo l'annuncio della candidatura di Silvio Berlusconi alle elezioni europee, Bloomberg scrive in un articolo come il governo M5S-Lega sia ormai spacciato. Vengono citati alcuni rumor secondo cui il leader della Lega, vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini starebbe considerando infatti di scaricare il M5S di Luigi Di Maio e valutando l'opzione di tornare a far parte di una coalizione di centro-destra. Questo è stato d'altronde lo stesso appello lanciato da Berlusconi nelle ultime ore."Bisogna cambiare questo governo - ha detto Berlusconi- Nel M5s ci sono persone che non hanno esperienza, non hanno competenze. Sono come quei signori della sinistra comunista nel '94... Non vedo nessuno a cui poter dare la fiducia".Mentre invece, e qui il corteggiamento al leader della Lega e attuale vicepremier Matteo Salvini è evidente, "il centrodestra unito è vincente in Italia"."E' il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo, con i suoi valori e le sue idealità".Il quattro volte ex premier, leader di Forza Italia, 82 anni, ha parlato anche oggi:"L'Europa non conta più nulla e quindi bisogna ritornare a farla contare per mantenere i valori della democrazia occidentale, quelli della nostra civiltà che rischierebbero di essere sottomessi a quelli dell'impero cinese che sono completamente diversi dalle conquiste fatte dagli antichi greci, dagli antichi romani, dalla tradizione giudaico cristiana per arrivare a uno stare insieme ottimale, in cui lo Stato è garante dei diritti dei cittadini e quindi non può intervenire per diminuirli o per cambiarli".