BlackRock: 2017 record per iShares con afflussi per 246 miliardi di dollari

Titta Ferraro 9 gennaio 2018 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Crescita record nel 2017 per iShares, divisione ETF di BlackRock. Il numero uno al mondo nel business degli ETF ha chiuso lo scorso anno con afflussi record pari a 246 miliardi di dollari, contribuendo a portare per la prima volta il settore globale degli ETF a un patrimonio gestito complessivo (AUM) pari a oltre i 4,5 trilioni di dollari.Le masse gestite di iShares hanno chiuso il 2017 a quota 1,754 trilioni di dollari, fra cui 1,33 trilioni di dollari in azioni e 427 miliardi di dollari in titoli a reddito fisso e afferenti alle materie prime. Negli Stati Uniti crescita record con afflussi netti pari a 201 miliardi di dollari. Gli investitori e consulenti finanziari statunitensi, rimarca iShares in una nota, hanno registrato una crescita eccezionale quest’anno, in quanto il passaggio alla gestione patrimoniale a pagamento ha incoraggiato l’impiego di strumenti con portafogli a basso costo. Gli istituzionali hanno incrementato l’utilizzo di ETF iShares trasversalmente alle classi di attività nonché nei portafogli tattici e di buy-and-hold.