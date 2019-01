Bio-on si allea con Unilever, presentata linea creme solari ultra-green

Daniela La Cava 28 gennaio 2019 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

L'italiana Bio-on si allea con Unilever per dare vita a una nuova linea di cosmetici per la protezione solare basati sulla rivoluzionaria bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%.I nuovi prodotti, sviluppati da Bio-on e commercializzati da Unilever con il nuovo brand My Kai, sono i primi nati grazie a minerv bio cosmetics, le micropolveri in bioplastica presentate nella primavera 2017 e progettate per cosmetici che rispettano l'ambiente e la salute. La novità di questa linea, si legge in una nota, è una serie di SPF (Sun Protection Factor) Booster ultra-green e ad alte prestazioni destinata a migliorare i prodotti cosmetici per la protezione solare."My Kai rappresenta un altro tassello della nostra rivoluzione cosmetica full green - dichiara Marco Astorri, numero uno di Bio-on - per rendere il mercato delle creme solari sostenibile nel totale rispetto di oceani e terre. Attraverso la collaborazione con Unilever e il continuo arricchimento di nuove soluzioni per il mondo della cosmetica, definiamo un nuovo standard produttivo con la nostra bioplastica. Abbiamo cominciato la produzione industriale di micropolveri, come previsto, nell'autunno 2018 e grazie ai nostri ingredienti e all'aiuto di Unilever per organizzare la distribuzione e la vendita, le nuove creme My Kai entreranno nei negozi a marzo 2019 per offrire alle persone un'alternativa rispettosa dell'ambiente".