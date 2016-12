Bio-on, firmato maxi accordi di licenza da 55 mln per la bio plastica

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Bio-on ha firmato un contratto multi licenza del valore di 55 milioni di euro con un'importante multinazionale, che utilizzerà la bio plastica PHAs per sostituire nel giro dei prossimi tre anni la plastica tradizionale. Si è dato così avvio alla prima licenza, mentre una seconda sarà attivata nel primo semestre del 2017. Tutte le licenze e i relativi ricavi si svilupperanno nell'arco dei prossimo 24-36 mesi. Le due aziende hanno anche sottoscritto ulteriori due accordi per studiare e sviluppare nuove applicazioni dei materiali entro la prossima primavera. Il valore di questa attività è stimato in 1 milione di euro. Il piano prevede inoltre la costruzione di una serie di impianti in Europa e Asia per la produzione di bio plastica.